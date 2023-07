ÕL TV | Henrik Normann: geenius ei peagi olema lihtsurelik, ta võibki pisut staaritseda

„Mulle meeldib kaadri taga. Mulle meeldib seda maailma kokku panna ja ehitada, see on nii põnev. Just võtteprotsess on kõige imelisem aeg. Ja kui see läbi saab, olen nii kurb,“ räägib näitleja Henrik Normann, et laval olemisest enamgi paelub teda just režissööritöö.