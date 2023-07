HÜVA NÕU | Kuidas sõbralikum välja näha?

Näojooga treener Mai-Liis Kivistik tõdeb, et emotsioonid võivad tõesti tekitada kortse.. „Sellegipoolest on emotsioonid osa meie elust ja näitavad, et oleme oma kogemust siin maises elus nautinud,“ räägib ta. Ehkki naermine hõlmab näolihaste kokkutõmbumist, tuleks siiski meeles pidada, et kortsude tekkel mängib hoopis suuremat rolli geneetika, naha elastsus ja loomulik vananemisprotsess. „Lisame sinna juurde välised tegurid - päikese käes viibimine, suitsetamine ja nahahooldusrutiin, mis soodustavad samuti kortsude tekkimist,“ ütleb ta. Kuidas siis ikkagi sõbralikum välja näha? Siit tulevad lihtsad nipid kurjusekortsude ennetamiseks.