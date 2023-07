„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Egle Nabi: esimese asjana küsitakse täna trenni tulles, palju võib programmi ajal alkoholi juua ja palju on normaalne

Kohtusin kunagise fitnessi kuninganna ja täna personaaltreenerina töötava Egle Nabiga Pelgulinna ja Kopli piiril, kohviku Kohalik muinasjutulises õunapuuaias. Kolme lapse ema on suurepärases vormis. Ta ei usu kiirdieetidesse ega imesüstidesse. Egle soovitus on teha püsivad muudatused oma elustiilis tasa ja targu, et need kujuneks harjumuseks ja lõpuks kinnistuksid loomulikul teel sinu igapäevarutiini. „Pole mõtet pidada vahel torditüki või burgeri söömist patustamiseks, sest siis tekib süütunne ja nii on psühholoogiliselt keeruline õigel teel olla,“ on naine veendunud. Lisaks Egle kadestamisväärsele vormile räägime ka lasterohke pere ema argipäevast ja tema peret viimastel aastatel raputanud skandaalidest. Kuidas äärmiselt pingelistes olukordades säilitada elurõõm ja elutahe ning välja näha nagu miljon dollarit. Mis on Egle salarelv?