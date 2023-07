JUMALAGA, JANE B! „Ta pärandab meile meloodiad ja pildid, mis ei jäta meid iial.“

Süütud hirvesilmad kontrastiks iharatele oietele maailma skandaalseimas poplaulus, punutud korv ridiküli asemel ja meesteülikond Converse'i ketsidega, omanimeline käekott – need on vaid mõned märksõnad legendaarsest inglise lauljast ja näitlejast Jane Birkinist, kes suri pühapäeval 76 aasta vanuses. „Kuna Jane Birkin kehastas vabadust, kuna ta laulis meie keele kauneimaid sõnu, on Jane Birkin Prantsuse ikoon,“ ütles oma järelehüüdes president Emmanuel Macron. „Ta pärandab meile meloodiad ja pildid, mis ei jäta meid iial.“