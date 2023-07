Naised karavaniga Itaalia põrgukuumuses: oleme üksteise võidu ähkinud ja puhkinud. Ühe seikluse pidime pooleli jätma!

Kolm seiklusjanulist naist – Eeva Esse-Sõõrumaa, Kristel Aaslaid ja Carola Madis – on saate „Kolm naist karavanis“ filmimisega jõudnud otsapidi Itaaliasse – riiki, kus võtab võimust põrgulik kuumalaine. Kuidas on enam kui 40kraadine põrgukuum mõjutanud tuntud reisiselle? „Pidime ühe seikluse tõesti pooleli jätma, et meist ei saaks see kurb statistika inimestest, kes matkarajalt enam elusalt ei naase,“ avaldab Carola Madis. Seikluseid ja sekeldusi on ette tulnud küll ja veel!