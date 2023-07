Eesti filmi vaatamine on kui pimedas piibli lugemine? Lühike õpetus algajale, kuidas linateosest natukenegi aru saada

Eesti filmi on naljatlemisi kirjeldatud „koera laiba lohistamise“ ja „pimedas piibli lugemisega“ – vaataja on justkui leppinud, et keerulistest sümbolitest ei saagi end läbi närida. „Filmivaatamise võti ongi see, et väga paljudest filmidest ei saagi lõpuni aru – ka mina ei saa kõigist filmidest aru, mida ma vaatan,“ tunnistab filmikriitik Aurelia Aasa. Kuidas alustada oma teekonda, saamaks kinofiiliks, kes päriselt vaadatut mõistab ja haarab? Soovitusi jagavad Eesti filmitegijad German Golub, Mikk Rand, Liis Nimik ja Aurelia Aasa.