GALERII | Lahkuminekust teatanud Vabarnad andsid Trad.Attack!’ga raju kontserdi: nende keemia on endine ja omavahel saadeti toetavaid pilke

Põltsamaa lossihoov, mis kaheks aastaks renoveerimise tõttu suleti, on taas avatud ning mõnusal suveõhtul viimaks inimeste saginat täis. Arusaadav, sest õhtu kulmineerub Trad.Attacki! kontserdiga ning laval on ka alati särav Ines. Kui kell 19 uksed avatakse, on inimesi veel käputäis – rahulikult uudistatakse lossihoovis ringi, nauditakse teineteise seltskonda ning haaratakse näppu nii mõnigi jook. Uudistada saab nii lossi torni, restorani kui ka muuseumi. „See on väga ilusaks tehtud. Lossihoov näib nüüd hubane ja hoolitsetud, kus kontserti nautida on lausa lust,“ räägivad naised, kes Trad.Attacki! kontserdiks kohale sõitnud koguni Tartust.