VIDEOREPORTAAŽ JA GALERII | I Land Sound festivali fenomen: ole see, kes sa tahad olla, ja ole õnnelik!

„Siin on nii vaba, ei ole liiga reglementeeritud ja pole mingeid jobusid, kõik on chill,“ tõdeb festivali külastaja, kes on on I Land Soundi iga-aastane külastaja. Tõepoolest, Illiku laiul püsti pandud elamusfestivali sünonüümiks on vabadus. Mitme päeva jooksul saab kaasa lüüa erinevates töötubades ja tantsida hommikutundideni, mis värskendab nii keha kui ka vaimu.