Pärnus tuleb maailmaesiettekandele Jüri Reinvere uudisteos „Narride laev“

„Tänapäeva uue poliitilise ideoloogia huvides kirjutatakse praegu Euroopas järjest kasvava innuga ajalugu ümber, mistõttu me varsti vaevalt teame, kuidas meist said need, kes me oleme,“ ütleb helilooja Jüri Reinevere, et see oli üks mõte, mis teda motiveeris kirjutama laupäeval esiettekandele tulevat heliteost „Narride laev“.