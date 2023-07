Ave Alavainu tütar: ma ei unusta kunagi ema surmapäeva, ta suri täpselt minu sünnipäeval...

„Ema ju teadis ette, et ta läheb. Ütles möödunud talvel, et teeme mulle viimased jõulud,“ meenutab Ave Alavainu tütar Kata-Riina Luide (50). „Ta oli elu lõpus nii tänulik, kummardas ette ja taha. Ma ütlesin, et mis sa tänad, see kõik on ju loomulik. Mulle tundus tema tänulikkus isegi teatraalne. Alles hiljem sain aru, et kui inimene hakkab elu lõppu jõudma, siis ta ongi siiralt tänulik. Tänulik kõige eest, iga väikese liigutuse eest. Selles ei olnud midagi võltsi.“