HINNALISED KINGITUSED JA MURTUD SÜDA | Elisa Kolk avas viimaks suu: ma pole kunagi saanud nii palju toetust Eesti inimestelt!

„Kuna on hästi palju osapooli, siis teadke, et palju valesid liigub ringi. Minu päeva see õnneks kuidagi ei kõiguta. Mul on väga tore päev oma kallite inimeste seltsis,“ sõnab sünnipäevalaps Elisa Kolk pärast seda, kui tuli avaliks tema elukaaslase salasuhe Brigitte Susanne Hundiga.