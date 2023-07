TRAAGIKA: lapsmiss Honey Boo Boo õde põeb ravimatut vähki

43aastane reality-täht - omaaegse kõmulise lapsmissi Alana Thompsoni ehk Honey Boo Boo ema - paljastas vanema tütre trööstitu prognoosi hiljutises „Entertainment Tonighti“ saates. Annal on IV staadiumi vähk. „Oleme sellega kõik leppinud, nii et ütlen inimestele lihtsalt: üks päev korraga. Sest ei või iial teada…“ ütles June, kes sai emaks 15aastaselt ja kel on kokku neli tütart.