Costner peab eksnaisele iga kuu maksma ligi 130 000 dollarit lastetoetust

Kohtunik otsustas, et superstaar Kevin Costner peab oma abikaasale Christine Baumgartnerile maksma nüüdsest 129 755 dollarit lastetoetust kuus. Baumgartner oli algselt nõudnud oma kuulsalt mehelt 248 000 dollari suurust igakuist elatist, väites, et too üüratu summa on tegelikult väiksemgi kui see, mida nende kolmele teismelisele lapsele harjumuspärase elustiili säilitamiseks vaja on.