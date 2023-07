Vahistati De Niro lapselapse surma põhjustamises kahtlustatav noor naine

Leandro oli De Niro adoptiivtütre Drena De Niro - kunagise abikaasa Diahnne Abbotti varasemast elust pärit lapse - ainus järetulija. TMZ.comi andmeil leiti nooruki elutu keha toolilt. Võimud kahtlustasid narkootikumide üledoosi ning ka leinav ema kirjutas vastuseks ühele sotsiaalmeediakommentaarile, et peab poja surma süüdlaseks narkoärikat, kes talle fentanüüli ehk „valget hiinlast“ sisaldavaid tablette müüs. See kange opioid on heroiinist 50 korda kangem.