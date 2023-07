HOLLYWOOD ON HALVATUD: 160 000 näitlejat alustas streiki

Ekraaninäitlejate gild (SAG), mille president on komöödiastarjast „Nanny“ tuntud Fran Drescher, nõuab, et voogedastusfirmad nõustuksid õiglasema tulude jaotuse ja paremate töötingimustega, vahendab BBC News. Samuti nõuab näitlejate organisatsioon kaitset tehisintellekti eest - garantiisid, et näitlejate asemel ei kasutataks tehisintellekti ja arvutigraafika abil loodud nägusid ja hääli.