ŠOKK: Lisa Marie Presley tapsid maovähenduslõikuse tüsistused

Lisa Marie Presley leiti 12. jaanuaril oma kodust elutuna - tema süda oli seiskunud. Kaks päeva varem oli ta käinud koos oma ema Priscilla Presleyga Kuldgloobuste galal avaldamas toetust Elvise eluloofilmi tegijatele. Kuid Elvise tütar nägi tseremoonial üpris räbal välja: intervjuudest jäi mulje, et ta on mingi uimasti mõju all või purjus. Lisaks oli ta silmatorkavalt kõhetu.