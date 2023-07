„PUUDUTA MIND“ 286. SAADE | Tiit Trofimov: kõige tähtsam on päris kallistus, päris suudlus, päris keha, päris seks, mitte lihtsalt interneti värk

Maailm on muutumises, vibratsioon on muutunud. Kristiina Raie rääkis heaolufestivalil, et tegelikult on juba päris pikka aega meis ja meie ümber toimunud suured muutused. Inimesed ei suuda kõike enam enda sees hoida. Vanasti osati seda paremini - peita, varjata, jätta mulje, et kõik on hästi. Aga praegune tähtede seis või universumi muutumine toob inimestes esile kõik, mis nendes on peidus, kõik tuleb nähtavaks.