„PUUDUTA MIND“ 286. SAADE | PÄÄSTKE OMA SEKSUAALSUS VALLA – kui see on mõnus, lahti ja vaba, siis on ka närvid korras

Tegelikult on tantra üks osa enesearengust. Seksuaalsus, kui selline, on ka üks osa enesearengust. Üks olulisemaid aspekte inimeste eludes. Kui sinu seksuaalsus on mõnus, lahti ja vaba, sa oled rahuldatud, siis on närvisüsteem ka palju mõnusam ja korras.