„PUUDUTA MIND“ 287. SAADE | Trummitüdruk Hele-Riin Uib: nüüd oleme meiegi ära tinistatud ja teeme täpselt sama asja, mida jaapanlased kümme aastat tagasi

Taiko trummimängus on nii palju ühes. Üks asi on see vaimsus ja kohalolu. Enne kui sa mängima hakkad, sa keskendud, sest sinu jõud tuleb keskmisest energiapunktist ja sa keskendudki vaid ühte punkti. Sa pead olema kohal. Nii saad kontsentreerituse. Kui mängime, siis on vaja meeletult jõudu, sest see on mäng, kus suured löögid ehk donid tulevad kõrgelt või ümber nurga - siia-sinna, hüppad ja hõikad vahepeal. See on asja füüsiline pool ja nii hoiad oma füüsise vormis. Teine on vaimne pool, mis on kordades võimsam.