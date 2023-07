„PUUDUTA MIND“ 285. SAADE | Hingamisterapeut Merike Villard: kui mul aeg otsa saab, siis ma kavatsen end kehast välja hingata täpselt samamoodi nagu Gunnar Aarma

Alustasime saadet praktilise hingamisteraapiaga ja pean tunnistama, et see mõjus. Kui ajame alguses pisut seosetut juttu, siis süüdi oled sina Heiki. See ei ole alati alkohol, mis viib joobesse, vaid ka hingamisega võib saada väga erakordse vaibi osaliseks.

Heiki: Jah, loodan, et ka saate vaatajad tulid meie sissejuhatava hingamisharjutusega kaasa, et kogeda, miskit väga erakordset ja tõdeda, et isegi väga lühikese ajaga saab õige hingamise abil enda jaoks midagi suurt ära teha.

Vaata saadet!