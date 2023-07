Brigitte Susanne endine mänedžer Marjen Võsujalg: ta on suuremates seltskondades Rahumaa-teemadel hoobelnud

Brigitte Susanne Hunt väitis täna Kroonikale, et tema väidetav salasuhe Indrek Rahumaaga ei vasta tõele. „Tegemist on minu endise mänedžeri kättemaksuga,“ oli tõsielutäht veendunud. „Ma ei lähe Marjeni laimukampaaniaga kaasa. Tänaseks on mulle kirjutanud koostööpartnerid, kuidas Marjen mind ka nende ees ärimaastikul maha tegi. Olen tänulik, et mu silmad on avatud ning jätkuvalt – i’m the real winner here, sest ta on mu elust väljas, jumal tänatud.“