Sanna Marin liitus ülimalt peene seltskonnaga

Marin on peenes seltskonnas: agentuuri hingekirjas on näiteks USA ekspresident Barack Obama ja Michelle Obama, teine USA ekspresident Bill Clinton ja endine välisminister Hillary Clinton ning endine Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson.

Marin on hiljuti registreerinud ka firma MA/PI Oy, mille tegevjuhina on kirjas tema endine põhiassistent Tuulia Pitkänen. Paistab, et firma on nime saanud naiste perekonnanimede esitähtedest.