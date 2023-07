SEKSISKANDAAL: kuninganna surmast teatanud BBC staar maksis teismelisele erootiliste piltide eest 40 000 eurot?

Kõigutamatult rahulik BBC õhtuse uudistesaate diktor Edwards on mees, kellele on tihti antud auväärne ülesanne kajastada tähtsaid üleriigilisi uudiseid, vahendab People.com. 8. septembril andis ligi 40 aastat BBC-s töötanud staar brittidele teada kuninganna surmast Balmorali lossis Šotimaal, ta juhtis 19. septembril monarhi matusepäeva ning tänavu mais Charles III kroonimise ülekannet. Nüüd aga osutus viie lapse isa ja regulaarne kirikuskäija Edwards meheks, kelle väidetavatest patutegudest on Briti meedias juba päevade viisi kirjutatud, kuid kelle nime privaatsusseadusele viidates seni ei avaldatud.