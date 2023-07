Triin Lellep: mees sisuliselt põetas mind pool aastat, suurim unistus on terveks saada!

Triin Lellep, kelle passis ilutseb alates möödunud oktoobrist nimi Triin Kordes, on õnnelik, kui saab tööd teha ja aktiivne olla. Ta ei oska ega tahagi puhata. Töö ise ongi tema sõnul parim puhkus ja suurim rõõm. See teeb võimalikuks elustiili, kus pea iga minut on pühendatud eri vormides loomingule. Tema päevi täidavad teatriproovid, raamatu kirjutamine, muusika salvestamine ja suvekontsertide ettevalmistused, aga ka ajakirjanikutöö.

Ööd on sageli sisustatud filmivõtetega – Triin osaleb õudusfilmis, mille võtted saavad toimuda vaid ööpimeduses. Linus on tihti abiks autojuhina, teeb kodus süüa ja toetab nii, kuidas saab, et naine saaks end teostada. Mees oli talle suureks toeks ka eelmise aasta lõpus, kui Triin pikemalt haige oli. „See ongi minu jaoks tõeline armastus. Toetada ka siis, kui teine on täielikus augus,“ on Triin Linusele tänulik.

Kuidas oma esimese abieluaasta kokku võtad ja mida oled abikaasa kohta teada saanud? Milline on ta kriisiolukordades?