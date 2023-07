MEELELAHUTUSKARJÄÄRIGA LÕPPARVE? Brigitte Susanne Hunt alustab ülikooliõpinguid ootamatul erialal: mul on selleks mune!

Viimased päevad pole suunamudija Brigitte Susanne Hundi jaoks olnud kerged. Tema tüli endise mänedžeri Marjen Võsujala ja sisulooja Kristina Pärtelpojaga väljus kontrolli alt. Paljud mõtlesid, kas naiselt tuleks aasta meelelahutaja tiitel ära võtta. Tundub, et Hunt on kõigeks valmis ja kavatseb hakata omandama uut eriala – naine andis teada, et alustab septembrist ülikoolis õpinguid ootamatul erialal.