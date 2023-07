PILETIPAANIKA! Eesti fännid võitlevad Taylor Swifti kontserdile pääsemise eest: ma olen nõus maksma kasvõi 1000 eurot!

Võidujooks Taylor Swifti kontserdipiletitele on võrdväärne spordisõprade maratoniga: mängu pannakse kõik! Piletite hankimine on aga keeruline protsess, mis nõuab nii raha, aega kui kannatlikkust. Kogu trall käib läbi digitaalse piletimüügikeskkonna Ticketmaster. Kontserdile pääsemiseks püütakse löögile saada suisa mitmekümnesse erinevasse linna. Seegi ei kindlusta fännidele veel piletit, vaid kingib üksnes koodi, mille abil soetada endale pääse kontserdile. Võib ka juhtuda, et ka pärast pikka järjekorras ootamist ei saada piletit kätte. Näiteks jagab Õhtulehega vestelnud Marleen, et pidi teisipäeval Stockholmis toimuva kontserdi piletijärjekorrast lahkuma sootuks tühjade kätega: „Eile [11. juulil] proovisin pileteid saada Rootsi, aga kahjuks jooksis Ticketmaster kokku. Täna [12.juulil] proovin saada pileteid Poola, mis on ka mu esimene valik kohtadest, kuhu kontserdile tahaksin minna.“