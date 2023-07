„KINOSAADE“ 207. OSA | Kas Indiana Jones ja Nõidur on oma aja ära elanud?

Lõpetage vana mehe kiusamine ära. Harrison For on vana ja väsinud, kuid ometi ta vaesekene peab ringi jooksma. „Indiana Jones ja saatuse seier“ on tore, kuid mitte kuidagi vajalik. Samal ajal on meil kinos ka lõbus komöödia „Ära võta südamesse“, kus Jennifer Lawrence teeb ootamatuid asju. Arutame ka õudusfilmide õhtul leitud häid pärle…seega tasub kuulata ja vaadata!