„KINOSAADE“ 206. OSA | Kas „Välk“ on DC koomiksifilmide päästja?

Aasta alguses naiivselt arvasime, et „The Flash“ on selle aasta parim koomiksifilm. Muidugi selliselt need asjad ei läinud, sest DC endiselt ei suuda oma asju korda saada. Õnneks on hetkel ka muid asju vaadata, seega kinosuvi pole rikutud. Head kuulamist ja vaatamist.