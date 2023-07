Lavastaja Vahur Keller: ma ei ole esoteerik, kuid kummituste-vaimude maailm köidab mind

„Et Kellerteater on põnevusteater, on krimkad meil omal kohal, ja kui ma ise lavastan, teen tihtipeale ka krimkad müstiliste sugemetega,“ muheleb Vahur Keller, äsja esietendunud krimiloo „Ja ei jäänud teda ka“ lavastaja. „Kõik põnevusega seotud žanrid mahuvad Kellerteatri alla, kunagi tahaks teha ka ulmet! Minu enda käekiri lavastajana haarab tihtipeale müstikat ja tore on ka see, et vana hea Agatha Christie huvitus ka väga müstikast.“