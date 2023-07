AVASTUS: salapärane Sodiaagimõrvar võis olla mitu inimest!

„Mulle meeldib inimeste tapmine, sest see on nii lõbus!“ kirjutas 1960.-1970. aastatel Californiat hirmu all hoidnud kurikuulus Sodiaagimõrvar ühes oma kirjas. Aastakümneid ümbritses Sodiaagimõrvari isikut saladusloor. Tema isik võidi viimaks tuvastada, kuid see pole kaugeltki kindel. Värske doksari keerab senise teooria pea peale.