SUUR DRAAMA-AJAJOON | Brigitte Susanne Hunt versus kõik teised. Vaata, kuidas rullus avalikkuse silme ees lahti selle suve skandaalseim tüli!

Viimastel päevadel on avalikkuse silme all vallandunud tõeline draamalaviin. Suunamudijate Brigitte Susanne Hundi ja Kristina Pärtelpoja vahel lahvatanud tüli on võtnud säärased mõõtmed, et naelutanud suure osa eestlastest hämmeldunud pilgul jälgima kõikide asjaosaliste sotsiaalmeedia kontosid. Sopaloopimine on võtnud aja jooksul sellise hoo, et kohati keeruline mõista, kus on selle skandaali ots ja äär. Õhtuleht koondas selle suve suurima tüli tähtsaimad arengud ja detailid ühele ajajoonele!