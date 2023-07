OOTAMATU SALASUHE! Brigitte Susanne Hunt: tegin teiste inimestega asju, mida kahetsen. Teine inimene oli Elisa Kolgi miljonärist kallim

Õhtuleht võttis Brigitte Susanne Hundiga samal õhtul ka sel teemal ühendust. Toimetusele ta ei vastanud, kuid teatas kohe varsti Instagrami loos: „Hüäänid on jõudnud meediasse vihjata seda, milliseid otsuseid ja kellega tegin, kui olin purjus. See on tõde.“

Ta lisas: „Sel kevadel ma olin väga hurt ja broken ning tegin asju, mida kahetsen. Teistele inimestele, teiste inimestega ja ma tunnistan seda.“

Kõlakad petmise kohta jõudsid loomulikult ka Indrek Rahumaa ja Elisa Kolgini, kes õnneliku paarina need esialgu kummutasid.

Kuid kus suitsu, seal tuld – mõned tunnid hiljem on kogu olukord aga peapeale keeratud.