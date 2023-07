Brigitte Susanne Hunt ründas Eesti tuntuimat juutuuberit: ta on lühike ja vaene

Suunamudija Kristina Pärtelpoeg avalikustas Messengeri vestluse aasta meelelahutajaks valitud Brigitte Susanne Hundiga, kust ilmneb, et too kirjutas juutuuber Andrei Zevakini kohta: „Perekondlikult Andrei on lühike ja vaene, Kristina paks ja vaene (viide Pärtelpojale – toim.).“ Mida arvavad etteheidetest solvatud ise?