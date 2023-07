„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Henrik Normann: pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad – paks vaene n**ger läheb kindlalt „Edekabelisse“

Minu hommikusöögi kaaslaseks restorani ja kokteilibaari Nok Nok suveterrassil on seekord näitleja, režissöör, laulja, koomik, stsenarist, meelelahutaja ja telestaar Henrik Normann. Uurisin miks parodist kellast kellani tööl käia ei viitsi ja milliseid põnevaid pöördeid on tema elus lähiajal oodata. Rääkisime ka Henriku kaubamärgist „Edekabel“, milleta aastavahetusprogrammi teles enam ettegi ei kujutaks ja kes on selle tänavused „ohvrid“.