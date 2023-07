ARMULUGU LÄBI: Norra kroonprintsess pääses skandaalsest miniakandidaadist

Norralased olid omal ajal väga ärevil, et nende nägusal kroonprintsil tekkis armusuhe üksikemaga, kelle minevik polnud kaugeltki puhas. Mette-Marit on tunnistanud, et elas nooruses üle mässumeelse faasi. 23aastaselt sünnitas ta poja, kes sai nimeks Marius Borg Høiby. Poisi isa Morten Borg oli narkomaan ja narkoärikas, kes istus oma pattude eest mitu aastat vanglas. Lisaks oli ta olnud Mette-Mariti vastu vägivaldne.