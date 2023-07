Äsja lahutusest teatanud Sandra Vabarna: tunnen, et ma pole olnud füüsiliselt ja vaimselt nii heas vormis nagu praegu

Kahe poja ema, muusik ja eluviisitreener Sandra Vabarna teatas eelmine nädal sotsiaalmeedias, et on abikaasa Jalmar Vabarnaga võtnud vastu otsuse lahku minna. Sandra rääkis „Vikerhommikus“, et on lõpuks leidnud oma ellu tasakaalu. „Ma tunnen, et tasakaalu leidmine on kõige olulisem, eriti viimase viie aasta jooksul," sõnas Sandra.