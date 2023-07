VIDEO | Britney Spears lõi endale ise näkku

Spears väitis, et lähenes kolmapäeva õhtul Aria Resort & Casino nimelises Las Vegase kasiinohotellis rahvasummas prantsuse korvpallistaarile Wembanyamale, sest on tema suur fänn. Lauljatar olevat Victorile vaid õlale koputanud, et tema tähelepanu pälvida ja temaga koos selfit teha. „Tema turvamees virutas mulle tagasi vaatamata tagantkätt näkku, rahvamassi ees. Oleks mu äärepealt pikali virutanud ja mul kukkusid prillid eest,“ kirjutab Spears Instagramis.