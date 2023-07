Ricky Martinil ja ta mehel oli enne lahkuminekut teisigi partnereid

Latiinotäht (51) ja maalikunstnik (38) teatasid neljapäeval, et nad lahutavad kuus aastat kestnud abielu. Kooselu ajal sündis neile surrogaatemade abil kaks last: Lucia on neljane, Renn kolmene. Rickyl on varasemast poissmehepõlvest teismelised kaksikud Matteo ja Valentino (14).