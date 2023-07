ÕL VIDEO JA GALERII | PRALLE JA NAPS KÄSIKÄES! Pärnu on vallutanud pidutsevad noored: see on kõige kallim hotell, mille eest kunagi maksnud olen

Hiljuti põhikooli lõpetanud 16aastane festivalikülastaja Devin tunnistab, et pidi pileti soetamiseks vanaemalt abi paluma. „Tahtsin väga tulla ja küsisin vanaemalt, kas ta tahab mulle natuke võlgu teha. Lähen tema juurde tööle. Ta elab maal – aitan peenraid rohida ja lilli kasta. Eks ta vanaema armastusest selle andis, aga niisama on natuke halb raha vastu võtta – see on ju suur summa. Pakkusin välja, et lähen tema juurde paariks ööks ja naudin maaelu,“ räägib Devin, kes soetas endale pileti viimasel minutil pea 94 euro eest.