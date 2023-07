TÕSISED LAHKHELID: printsess Madeleine ei koli Rootsi oma mehe pärast?

Madeleine, tema abikaasa Christopher O'Neill ja nende kolm last pidanuks Floridast printsessi kodumaale kolima augustis. Oli plaanis, et seni ingliskeelsetes õppeasutustes käinud lapsed asuvad õppima rootsi keeles. Septembris tähistab Carl XVI Gustaf oma trooniletõusu 50. aastapäeva - printsessi naasmine kodumaale tundus sel puhul eriti paslik. Floridas on ta elanud viis aastat, enne seda seoses Chrisi tööga Londonis ja New Yorgis.