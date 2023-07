Kate Moss ja Nikolai von Bismarck on lahku läinud?

Daily Maili andmeil saabus Nikolai sel kolmapäeval Pariisis oma hotelli Prantsuse-Ameerika modelli koos Camille Rowe' (33). Kaunitar - Harry Stylesi ekskallim - oli tema käevangus. Ka Glastonbury festivalil nähti Nikolaid ilma Kate'ita lõbutsemas, kirjutab Daily Mail. Ometi on Moss olnud rokkfestivalil üks stammpidutsejaid. Seega tekib kahtlus, et 13aastase vanusevahega paari suhe on läbi.