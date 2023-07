ONU HEINOD SIIN EI JÕLLITA! Eesti esimese naistejõusaali omanik: viimane piisk karikasse oli siis, kui treener minu peale näpuga näitas ja naeris

Kuna ebameeldivad pilgud ja kohatud kommentaarid on paljudele naistele jõusaalis käies igaveseks peavaluks, avas kevadel Tallinnas uksed jõusaal, mis mõeldud üksnes naistele. See on Eestis esimene. „Me ei väida, et kõik mehed on nõmedad. Selliseid [ebameeldivaid] asju paratamatult aga juhtub. Kui vaadata näiteks kirju, mis me saanud oleme, siis on mingisugune grupp, kes ei saa üldse probleemist aru,“ sõnavad treeningsaali omanikud Andra Heinat (32) ja Karmen Meier (30).