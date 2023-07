TINAPULM | Kaisa Oja-Mehine ja Marko Mehine armastuse aastapäeval: kui on vaja pere õhtusöögilauas tööasju arutada, siis seda ka teeme

Milliseid nippe jagab Kaisa aga teistele – kuidas paarisuhe toimivana hoida? „See on nii erinev iga suhte puhul ja kindlasti ka ajas palju muutuv. Mis oli meile 20ndates oluline, pole täna enam see, mis loeks, ja vastupidi. See on protsess, kus mõlemad peaksid olema sama eesmärgiga ja valima ühise tee sinna jõudmiseks.“