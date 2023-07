Miks virgutati meelemärkuseta Madonnat üledooside puhul pruugitava süstiga?

Madonna (64) leiti 24. juunil oma New Yorgi kodust teadvusetuna ning viidi haiglasse, kus ta oli väidetavalt vähemalt ühe öö intubeeritud. Mänedžer Guy Oseary teatas mõni päev hiljem, et superstaar vajas bakteriaalse infektsiooni tõttu intensiivravi ning tema tervisliku seisundi tõttu on lähiaja esinemisplaanid lahtised. 15. juulil pidi Madonna Vancouverist alustama suurejoonelist maailmaturneed, mis peaks kestma jaanuari lõpuni. Daily Maili allika väitel oli Madonna haiglas juba surmasuus ning lähedased kartsid, et arstidel ei õnnestu tema elu päästa.