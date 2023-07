SAARERAHU PAUSIL! Jaan Tätte: pojad on suvel peredega Vilsandil – kui teed seitse korda päevas süüa ja koristad, eks see väsitab

„Me naisega ühel hetkel vaatame teineteisele otsa ja saame aru: nüüd on juunikuu. Nüüd me peame kolm kuud ära kannatama ja üle elama, aga varsti on sügis ja teame, et hull aeg saab mööda,“ räägib Vilsandi kroonimata kuningas Jaan Tätte, et tema viis lapselast ning pojad Jaan Tätte juunior ja Kunter Tätte on kõik praegu saarel koos.