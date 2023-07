AUTOOMANIKU RÕÕMUD! Depeche Mode'i ja The Weekndi ajal maksab parkimine pool piletihinnast

Alles mullu kaebasid Lõuna-Eesti suurpeo Retrobest külastajad, et parkimine kesapõllul maksab lausa kümme eurot. See on aga vaid neljandik summast, mis tuleb taskust välja otsida, kui tahta maailmanimede suurkontsertide ajal parkida Tallinna lauluväljaku kõrval.