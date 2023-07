HÄSTI HOITUD SALADUS | Aasta tagasi igavikku lahkunud režissööri abikaasa Kätlin Kontor-Kirss paljastab, kes oli stsenarist Eleonora Berg

Aasta 2006. Režissöör Toomas Kirsil on idee tuua ekraanile krimiseriaal „Kelgukoerad“. Ent stsenarist on murdunud. Pool stsenaariumi on valmis, teine pool ootab kirjutamist. Ei aita miski, isegi mitte pikad telefonikõned stsenaristiga, kel mõte on kokku jooksnud. Kuniks kostab vaikne naishääl: „Mina tean, kuidas see lugu lõpeb ja kes on mõrvar... See on ju nii lihtne!“ Kirsil jääb vaid üle kergendustundega ohata: „Kui see on nii lihtne, eks pane siis oma versioon kirja.“