Inga Lunge: „Mul on lapsest peale sattunud olema nii, et mängin pigem poiste kui tüdrukutega. Poistel olid põnevamad mängud.“

LAVASTAJA VÕI TREENER? „Korvpall on mu salaarmastus olnud, korvpallil on minu elus oma koht,“ tunnistab näitleja Inga Lunge muiates. Ses plaanis polegi midagi pentsikut, et ta on viimased paar kuud karjatanud väga mehist seltskonda. Tüki „Korvpall on saatanast“ lavastajana. „Eks ma olen nüüdki vahel korvpalli mängima sattunud. Ikka meestega. Mul on lapsest peale sattunud olema nii, et mängin pigem poiste kui tüdrukutega. Poistel olid põnevamad mängud, sest ainult nukuriideid teha ma poleks viitsinud.“