ÕL VIDEO | EKSKLUSIIVINTERVJUU! Jan Uuspõllu noor kallim: mul ei ole vaja kedagi enda kõrvale raha pärast. Me ei tunne ka absoluutselt vanusevahet

Kuigi ka Brigita eksabikaasa on juba üle 50, ei ole ta teadlikult valinud endale partneriks vanemaid mehi. „Ma ei ole kunagi otseselt mõelnud niimoodi, et kas mulle meeldivad nooremad või vanemad. Ma lihtsalt usaldan elu ja kõik, mis peab tulema, tuleb. Ma ei hakka kunagi vanuse pärast ära ütlema. Minu arust pole minuvanused nii elukogenud ja küpsed. Pea on laiali otsas ja nad ei tea veel, mis soovid on. Vanemad mehed on enda sarved pigem maha jooksnud.“