Saage tuttavaks, tema on uus Superman!

Cavill (40) rabas detsembris fänne uudisega, et ta ei naase enam Supermani rolli, ehkki alles oktoobris oli talle öeldud, et jätkab osatäitmist uues filmis. Daily Mail kirjutas toona, et DC Studiose juhid Gunn ja Peter Safran otsivad Supermani rolli mõnd nooremat näitlejat.